Mercoledì su Rai 1 Ladispoli è con Alberto Angela per Caravaggio - Terzo Binario News

Lo speciale Stanotte con Caravaggio presentato da Alberto Angela su Rai 1 sarà in prima serata mercoledì 9 dicembre.

Un vero e proprio viaggio che nonostante le difficoltà per l’emergenza sanitaria inizierà da Milano, città natale di Caravaggio, per arrivare fino a Roma, passando per Ladispoli, nel punto in cui secondo la tradizione si dice che morì l’artista.

“Siamo andati ad esplorare la sua storia partendo dall’ultimo luogo dove fu visto: Palo, vicino a Ladispoli, in provincia di Roma. Abbiamo costruito un gigantesco set virtuale che mi permetterà di passeggiare dentro i quadri di Caravaggio, come se fossi nelle vie di una città”.

Le riprese sono state effettuate a ottobre.