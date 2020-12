Niente acqua a Ladispoli dalle 14: ecco dove - Terzo Binario News

Flavia Servizi rende noto che si è verificato un guasto sulla condotta idrica principale in via Trieste, nel tratto compreso tra via Napoli e via La Spezia.

Per poter eseguire l’intervento di riparazione sarà necessario, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, sospendere l’erogazione dell’acqua in una zona molto ampia compresa tra Viale Italia, Via Genova, Via Ancona e via Amalfi/ via Siracusa.

I tecnici della Flavia Servizi sono già al lavoro. Seguiranno aggiornamenti.