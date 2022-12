Ladispoli a secco, niente acqua al Cerreto e Monteroni • Terzo Binario News

Due segnalazioni sulla mancanza di flusso idrico nelle zone della città, Acea avvertita

“Forti disagi ai Monteroni di Ladispoli a causa della mancanza d’acqua in varie zone della località.

Sono già da più di 2 settimane che i cittadini lamentano la mancanza d’acqua nelle loro abitazioni.

“Spesso quando siamo sotto la doccia capita che l’acqua va via e ci ritroviamo insaponati senza poterci lavare” sostiene una cittadina che già nelle scorse settimane aveva chiamato il numero 800130335 per denunciare la mancanza d’acqua.

Oggi pomeriggio molti hanno chiamato il numero verde Acea perché già dalle 14 la pressione dell’acqua era diminuita di un buon 70% fino ad arrivare alla non erogazione.

I cittadini fanno presente, altresì che nella zona più volte l’acqua era stata dichiarata non potabile, con varie ordinanze del sindaco di Ladispoli (a causa della presenza di cloruri superiori alla media), in molte abitazioni l’acqua arriva di colore marrone e inoltre le lettere di censimento del nuovo gestore sono arrivate in ritardo, con numero verde già disattivato.

Chiaramente la mancanza di acqua non è solo un disagio per le azioni giornaliere di igiene o di uso domestico, ma anche può causare problemi e disagi per tutti gli elettrodomestici che vengono utilizzati con uso della stessa(lavatrici lavastoviglie) portando, spesso alla rottura degli stessi”.

Un altro cittadino scrive in Redazione: “Carenza di acqua nelle mia zona ( cerreto) arriva poca acqua e nel piano superiore quasi zero.

Contattato ACEA ATO2 all’800130335 il quale un operatore mi informava di un guasto alle pompe con personale sul posto per la riparazione che si annuncia molto lunga e complessa. Chiamate e aprite ticket di reclamo”.