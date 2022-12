Si Ladispoli sul parco di viale Europa: "Lavori conclusi che però non rispettano il progetto presentato" • Terzo Binario News

“Purtroppo le privatizzazioni portate avanti da questa amministrazione, lasciano parecchi dubbi”

“Il parco di Viale Europa, privatizzato per metà per volontà di questa amministrazione, da qualche mese ha riaperto i battenti.

Destò preoccupazione tra molti, la rete divisoria installata per dividere l’area “pubblica” da quella privata, con giochi a pagamento, anche quelli inclusivi.

A seguito della pandemia, chi ha preso la gestione di quest’area ha chiesto una proroga, concessa, per terminare i lavori con scadenza 31 dicembre 2022.

Lavori conclusi che però non rispettano il progetto presentato: manca la tensostruttura per i giochi “invernali”, i giochi inclusivi, sbandierati.

Il chiosco bar già operativo dalla scorsa estate, è l’unico servizio “a pagamento” disponibile.

Presente nell’area “giochi” anche il parcheggio per il trenino che non compare sulla planimetria disponibile sull’albo pretorio.

Il bando per l’assegnazione di quest’area – e dei lotti di giardino su via Ancona, via Corrado Melone, piazza Odescalchi – è stato presentato unicamente sul sito della Confservizi (a pagamento) lo scorso 19 dicembre 2019, con scadenza 27 gennaio 2020.

Vale a dire, poco meno di 10 giorni per preparare la documentazione per la partecipazione, tagliando le gambe ai tanti che avrebbero voluto partecipare: richiesta di disponibilità economica sopra i 150mila euro, progetti da presentare, business Plan.

Con il risultato che l’unica area data in gestione è quella di viale Europa e nessun altro bando è stato riformulato, come invece è accaduto per il campetto di via Firenze, seppur poco “interessante”, vista la partecipazione di due sole società sportive, si è insistito di più.

Purtroppo le privatizzazioni portate avanti da questa amministrazione, lasciano parecchi dubbi: come mai i canoni di locazione sono così bassi? Quale valore viene dato al patrimonio pubblico da privatizzare?

Che si tratti di un giardino, del cinema o di un lotto da edificare, entrano nelle casse comunali solo cifre ridicole mentre perfino l’affitto di un locale commerciale supera abbondantemente i 1000 euro.

Eppure quando si fanno notare queste il cose le reazioni del nostro primo cittadino sono solo di vittimismo, di disprezzo e supponenza.

Caro Sindaco, la politica e i problemi del territorio siamo abituati a rilevarli sempre e non solo durante le campagne elettorali come fossero un pó di asfalto da stendere sulle strade”.

Circolo Sinistra Italiana

Roma – Litorale Nord

