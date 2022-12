Ladispoli a secco, Moretti: "Fare scorte idriche, non sappiamo quando si tornerà alla normalità" • Terzo Binario News

“Da questa mattina stiamo ripetutamente sollecitando Acea affinché il guasto alla rete idrica, che sta causando mancanza di acqua nella zona dei Monteroni, venga riparato.

Ma finora, nonostante le richieste di intervento anche da parte di moltissimi cittadini al numero di emergenza, non abbiamo avuto alcuna certezza sull’inizio della riparazione”.

Le parole sono del consigliere delegato alla risorse idriche, Filippo Moretti.

“Purtroppo – ha proseguito Moretti – questo, a distanza di ore, sta causando una diminuzione del flusso idrico in tutta la città. Non sappiamo quanto durerà l’emergenza e quando il guasto sarà riparato per cui invitiamo i cittadini, a scopo cautelativo, a fare scorta di acqua per le necessità primarie. Da parte nostra continueremo a sollecitare Acea”.