Ladispolaneamente, chiusa la tre giorni - Terzo Binario News

Si è chiusa la tre giorni al Teatro Vannini. Grande successo di pubblico per la Mostra di Arte Contemporanea Con il corto “Mestieraccio” di Michela Cappelloni, dedicato ai pescatori di Ladispoli, omaggio alla città che ha ospitato la mostra-concorso di Arte Contemporanea, si è chiusa la tre giorni di esposizione e performance di Ladispolaneamente.

Vincitore del concorso che aveva come tema “L’Archeologia del futuro”, l’artista cinese classe 1997 Yuxiang Wang, con l’opera TRA NE.

Secondi classificati Marazzi-Deval con l’opera Reverse Antropology, mentre al terzo posto l’artista Xia Zhi-Zhou, con Foreign Land, venuta appositamente da Marsiglia.

Tre giorni di grande affluenza, ogni oltre aspettativa, con tantissimi giovani affascinati da un evento suggestivo e nuovo, perché mai visto in questo territorio. Organizzato da Regia Eventi e affidato alle due bravissime curatrici Elisa Selli ed Eleonora Gioia Franceschini, la mostra-concorso ha riscosso grande interesse internazionale, con oltre ottanta opere proposte, provenienti anche dall’estero, proponendo anche due performance live con Tauro Venturini la prima sera e Luca Margarita la seconda e i loro live set.

Nella giornata di sabato il teatro Vannini ha ospitato anche il Premio Letterario “Marco Vannini” della Onlus Memoria nel Cuore di Orazio Santagati che ha premiato finalisti e vincitori, alla presenza di Marina e Valerio Vannini, graditissimi ospiti che hanno voluto onorare pubblico e città con la loro presenza anche domenica sera per la proiezione di “Mestieraccio”. Presente anche l’Assessore Marco Milani che ringraziato le curatrici della mostra per la loro preparazione e professionalità, per un evento che vuole essere un ponte tra le città di Ladispoli e Treviso (città di origine della Franceschini), visto che il prossimo anno sarà proprio la bella città veneta ad ospitare l’evento, in un’alternanza che, speriamo, durerà per molti anni.

“Un ringraziamento – hanno dichiarato le due curatrici – al Comune di Ladispoli, ai giurati, agli artisti e agli Sponsor che ci hanno permesso di organizzare al meglio questo bellissimo evento. Appuntamento fra un anno a Treviso”.