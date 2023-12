La tradizionale parata segna l'inizio del Natale di Allumiere • Terzo Binario News

Luci, colori, fuoco, musica e fontane danzanti

Ad Allumiere pronti per la tradizionale parata natalizia

Venerdì 8 dicembre andrà in scena la tradizionale parata natalizia dopo la quale seguiranno spettacoli di luci, colori, fuoco, flashmob, cori gospel, fontane danzanti, l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie. Importante sarà anche questo anno il momento dedicato alla ‘Pace’.

Un evento organizzato in collaborazione tra comune, associazioni del paese e tanti volontari, volto a diventare sempre più un appuntamento di interesse del territorio, per fare vivere a bambini e famiglie l’apertura delle festività natalizie in maniera suggestiva e coinvolgente.

In programma la partenza della parata alle ore 16.30 in un atmosfera magica di musiche natalizie e balli a cura delle associazioni di danza (Centro Artistico Balletto, Dance Evolution Center, New Dance World,) Volley Allumiere, U.S. Allumiere, GGP in collaborazione con il gruppo di volontarie. Proprio al gruppo di volontarie e al GGP va il plauso più grande per il grande lavoro che stanno svolgendo sia a livello di allestimenti che di organizzazione degli eventi.

La parata attraverserà le vie del paese, con arrivo nel piazza centrale dove sarà eseguito un frizzante flashmob, che coinvolgerà tutti figuranti, bambini e i tanti avventori.

La giornata continuerà sulla piazza centrale del paese, con il primo spettacolo delle fontane danzanti, un esplosione di musiche e colori tutto da vivere e fare vivere ai bambini, a seguire l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie accompagnate da un messaggio di speranza e di pace a cura dell’ANPI di Allumiere.

Da non perdere il suggestivo spettacolo dei Purple Gospel Choir, sarà l’occasione per vivere un momento intimo e al tempo stesso gioioso, caratteri tipici del genere Gospel,

Gran finale con la seconda esplosione di musiche e colori delle fontane danzanti.

Venerdì 8 dicembre vi aspettiamo ad Allumiere per far vivere ai bambini e famiglie l’inizio delle festività natalizie.

𝐔𝐍 𝐒𝐎𝐑𝐑𝐈𝐒𝐎 𝐒𝐎𝐓𝐓𝐎 𝐋’𝐀𝐋𝐁𝐄𝐑𝐎

Su iniziativa del Gruppo Giovanile Parrocchiale

Hai dei giochi in buono stato che non usi più o nuovi da donarli? Ci pensiamo noi.

Facciamo in modo che tutti i bambini e bambine abbiano dei regali sotto il proprio albero.

È una raccolta di doni per far si che ogni bambino sia felice, una raccolta che sarà poi data in beneficienza.

I regali potranno essere consegnati Presso “il Palazzo Camerale”;

– Da Sabato 16 al 22 dicembre tutti i giorni dalle 17.00 alle 18.00

-se si volessero consegnare prima delle date sopra descritte, potete contattare i numeri 3894314040 e 3402519271

Dovranno essere confezionati integri nella propria scatola, con carta regalo con apposita targhetta che permetterà di distinguerli se è da maschio o da femmina e l’età.