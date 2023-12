Crolla la torretta di avvistamento a Civitavecchia, la segnalazione dalla Bioma • Terzo Binario News

L’avamposto risaliva alla Seconda Guerra Mondiale, le rocce travolte dalle mareggiate

“Un altro pezzo di Storia perduta per sempre a Civitavecchia.

Bunker della Seconda Guerra Mondiale crolla sulla spiaggia a causa della erosione costiera.

Il bunker di fabbricazione italiana, si trovava tra la LNI e Via Pietro Mascagni ( Borgo Odescalchi ) molto probabilmente era utilizzato come postazione di mitragliatrici a difesa della costa italiana durante la II Guerra Mondiale.

il 31 agosto 2023 avevamo sollecitato gli organi competenti ad effettuare un sopraluogo, in quanto preoccupati di un eventuale pericolo di crollo e da altri potenziali rischi.

La zona durante il periodo estivo è molto frequentata dai cittadini di Civitavecchia che vedono in questo lembo di tratto roccioso un rifugio dall’afa, facilmente raggiungibile a piedi. Le violente mareggiate dei giorni scorsi hanno messo fine al bunker, patrimonio storico e culturale, per fortuna il crollo non ha causato feriti.

La distruzione della postazione militare è una mancanza di rispetto per tutte le vittime civili e in divisa del sanguinoso conflitto armato che ha devastato la nostra città”.

