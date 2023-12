Castagnata del Rione Boccetta in piazza a Cerveteri, ecco quando • Terzo Binario News

L’appuntamento è in Piazza Aldo Moro, impossibile mancare

Castagnata del Rione Boccetta in piazza a Cerveteri, ecco quando

Primo straordinario ed imperdibile evento del ricostituito Rione Boccetta, uno dei più antichi e ricchi di storia di Cerveteri.

L’appuntamento con i Rionali è per domenica 17 dicembre, a partire dalle ore 15:00 in Piazza Aldo Moro a Cerveteri, con una gustosissima “Castagnata”.

Un’occasione per stare insieme, per scaldarsi accanto al fuoco che lento cuoce le castagne e per scambiarsi gli auguri.