La Superlega è morta: fuori l'Inter e le inglesi - Terzo Binario News

Le sei squadre inglesi lasciano la Superlega subito dopo la sua creazione, in un repentino cambio di scenario.

L’Arsenal arriva addirittura a chiedere scusa ai tifosi con un tweet in cui ammette di «avere sbagliato».

Dalla riunione dei 12 club fondatori per il momento non trapela altro, se non che la posizione della Juventus sul progetto al momento è invariata.

«Come risultato dell’ascolto e della comunità calcistica in generale negli ultimi giorni – il tweet dei Gunners – ci stiamo ritirando dalla proposta di Super League. Abbiamo commesso un errore e ce ne scusiamo».

«Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall’Inter». Lo apprende l’ANSA da fonti nerazzurre alla fine della riunione d’urgenza dei 12 club fondatori del progetto.

«La Super League Europea è convinta che l’attuale status quo del calcio europeo debba cambiare.

Proponiamo una nuova competizione europea perché il sistema esistente non funziona.

La nostra proposta è finalizzata a consentire allo sport di evolversi generando risorse e stabilità per l’intera piramide calcistica, anche aiutando a superare le difficoltà finanziarie incontrate dall’intera comunità calcistica a causa della pandemia.

Fornirebbe anche pagamenti di solidarietà materialmente migliorati a tutte le parti interessate del calcio».

Così la Superleague in una nota dopo la decisione dei club inglesi di abbandonare il progetto.

Date le circostanze attuali, riconsidereremo i passaggi più appropriati per rimodellare il progetto, avendo sempre in mente i nostri obiettivi di offrire ai tifosi la migliore esperienza possibile, migliorando i pagamenti di solidarietà per l’intera comunità calcistica», conclude la nota. (Riz/Adnkronos)