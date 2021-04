Vaccini, in consegna oltre 1,5 milioni di dosi di Pfizer - Terzo Binario News

«Inizierà oggi la consegna alle Regioni di oltre 1,5 milioni di dosi di vaccini Pfizer.

Arrivo presso gli aeroporti di Ancona, Bergamo Orio al Serio, Brescia Montichiari, Bologna, Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino e Venezia».

Lo rende noto il commissariato all’emergenza Covid.

«Le dosi verranno consegnate direttamente alle strutture designate dalle Regioni, per la successiva distribuzione ai punti di somministrazione».

In Italia sono 4 i vaccini anti-Covid già in pista per la campagna di immunizzazione.

I vaccini Pfizer Biontech, quello dell’azienda statunitense Moderna, il vaccino di AstraZeneca ‘Vaxzevria’ e quello di Johnson & Johnson.

Quest’ultimo pronto ad uscire dall’ hub italiano dopo il pronunciamento dell’Ema, che ha giudicato oggi possibile il legame di causa-effetto tra il vaccino e rari eventi di trombosi segnalati in Usa pur rilevando che i benefici di questo farmaco superano i rischi.

In Italia ministero della Salute e Aifa hanno dato un’indicazione all’utilizzo di questo vaccino per la fascia degli over-60.

Stessa indicazione data anche per il vaccino AstraZeneca che utilizza una piattaforma a vettore virale come quella di J&J.

Per entrambi i vaccini sono stati segnalati casi rari di trombosi.

Ma molti altri sono i vaccini allo studio o in fase avanzata di sperimentazione, come l’italiano ReiThera che potrebbe essere a disposizione dall’autunno.

Due ulteriori vaccini sono però i più prossimi al via libera da parte dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema): Curevac e Novavax.

Anche il russo Sputnik è all’esame dell’Ema. (Ansa)