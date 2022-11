La stella del padel Marc Salart Serra alla Cerveteri Padel Academy • Terzo Binario News

Alla Cerveteri Padel Academy arriva il maestro dei maestri, lo spagnolo Marc Salart Serra.

“Venerdì 9 dicembre sarà un occasione unica per tutti gli appassionati di padel, infatti nel centro sportivo di Via Furbara Sasso potranno ammirare da vicino e sulla propria pelle la metodologia di insegnamento del campione spagnolo, uno dei tecnici più richiesti e con esperienza della nostra penisola.

Salart infatti oramai è soprattutto impegnato nella formazione di tecnici formandoli tramite i corsi organizzati dalle varie associazioni riconosciute dal coni essendo uno dei docenti con massima esperienza nel settore.

Evento fortemente voluto dal responsabile tecnico della CPA Matteo Di Berardino: “Sarà una giornata speciale per tanti giocatori e allievi, è un occasione importante per ricevere nozioni tecnico-tattiche e non solo su questo sport, ho avuto la fortuna di aver lavorato con Marc in passato ed è una persona che ti lascia molto sia dal punto di vista personale che di gioco.

Era molto impegnato soprattutto nel sud Italia negli ultimi mesi ma alla prima occasione che si è presentata abbiamo fissato la clinic.”