La Mistercucina Ladispoli batte la Petriana dopo due supplementari • Terzo Binario News

È iniziata alle 18:30 in punto ed e’ finita alle 20:50, dopo due tempi supplementari e quasi due ore e mezza di gioco, una vera e propria battaglia sportiva che ha visto due ottime squadre affrontarsi a viso aperto, entrambi, seppur con motivazioni diverse, spinte dalla voglia di fare bene e portarsi a casa i due punti della vittoria.

Alla fine ha vinto la Mistercucina Dinamo Ladispoli, una partita da cardiopalma con continui sorpassi e controsorpassi, sempre in bilico, e che e’ sembrata piu’ volte finita a favore dell’una o dell’altra squadra e poi invece sempre riaperta in un modo o nell’altro.

I papalini della Petriana Roma volevano assolutamente rimanere agganciati alla capolista del girone, quel Citta Futura Roma che viaggia a punteggio pieno, mentra la Mistercucina Dinamo voleva smuovere la sua classifica che cominciava a vederla invischiata in posizioni scomode per quelli che sono gli obiettivi stagionali fissati dalla societa’.

Andiamo con ordine: alla presenza di un pubblico ancora una volta straordinario che ha gremito gli spalti del PalaSorbo, con ospiti d’eccezione quali il Sindaco Alessandro Grando e il Presidente del Consiglio Comunale Carmelo Augello, i giocatori della Dinamo sono scesi in campo accompagnati dalla bambine e ragazze del settore minibasket e giovanile srotolando lo striscione #StoppiamoLaViolenzaSulleDonne, a tributo alle iniziative promosse per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Il primo quarto inizia molto bene per la Dinamo, con un brillantissimo D’Alonzo che mette subito a referto 11 dei suoi 18 punti complessivi, portando la squadra al primo break sul 23-18. Nei secondi 10 minuti la Petriana reagisce, e fa valere sotto canestro la sua maggiore fisicita’, con i ladispolani che sembrano accusare un calo di intensita’ e concentrazione, perdendo fluidita’ in attacco e sooprattutto grinta in difesa, testimonianza ne e’ il fatto che per ben due volte si fanno letteralmente mangiare in testa nella lotta a rimbalzo su tiri liberi sbagliati dai romani. Si arriva cosi all’intervallo lungo sul 40-42 e l’inerzia della partita tutta dalla parte della Petriana.

Alla ripresa dei giochi sono pero’ Mangiola e Acconciamessa a suonare la sveglia e ridare la carica giusta; in attacco i giochi dentro/fuori di coach Ciprigno portano i loro frutti e in difesa si rivede la voglia di anticipare su ogni passaggio e lottare su ogni pallone. Si arriva cosi all’ultimo quarto (o meglio, a quello che di solito e’ l’ultimo quarto…) sul 62- 53, un buon vantaggio tutto sommato… ma la pallacanestro e’ uno sport che regala grandi emozioni… a cinque minuti dalla presunta fine, i romani iniziano il festival delle triple: ne mettono 5, una infila all’altra, roba da guinness dei primati. Nonostante cio’, la Dinamo non molla e non si scompone, ribatte in qualche modo al tentativo di rimonta, e con De Martino, Mangiola, Fois, Di Francesco riesce a stare li’, sul pezzo. A 15 secondi dalla fine sono 3 i punti di vantaggio e sembra quasi fatta, ma un’incomprensione difensiva frutto di una cattiva comunicazione Dinamo panchina-campo, da’ agli ospiti una ultima chance… sono bravi i ragazzi della Petriana e con la sesta bomba del quarto riacciuffano la partita, 79-79.

Si va all’overtime, il morale sugli spalti e nella Dinamo e’ ai minimi termini, ma coach Ciprigno e’ bravissimo a riportare la concentrazione giusta: le squadre sono stanchissime, la precisione viene meno, ma i romani riescono a mettere la testa… questa volta e’ una bomba di capitan De Martino, nonostante lo stesso sia stravolto dalla fatica, che impatta la partita sull’86 a 86. Ultimo tiro ancora una volta per la Petriana, questa volta e’ la piu’ facile delle entrate da sotto che sembra mettere la parola fine a favore dei papalini… ma incredibilmente la palla gira sul ferro, entra ed esce dal canestro, e tra la disperazione degli avversari si va al secondo supplementare.

Segna subito Acconciamessa, e poi e’ un’altra bomba di De Martino a indirizzare finalmente la gara per il verso giusto, che viene finalmente e definitivamente decisa grazie alla freddezza e lucidita di un super Mangiola ai tiri liberi.

Partite come questa sono veri e propri spot pubblicitari per il basket, chi e’ stato ieri al Palazzetto non puo’ non essere rimasto coinvolto e affascinato dal gioco, una cornice di pubblico straordinaria, in un ambiente bellissimo, con protagonisti che sportivamente parlando se le sono date per due ore e mezza, nella massima correttezza, e con la solita festa di meta’ partita organizzata per i bambini dalla Dinamo grazie al contributo del title sponsor Mistercucina.com … complimenti a tutti i presenti e soprattutto agli attori protagonisti, giocatori e coach della Pallacanestro Dinamo e del Basket Petriana, arbitri e ufficiali di campo (partita dura anche per loro, ma bravi anche loro a gestirla nel migliore dei modi possibile).

Parziali e tabellino

Dinamo vs Petriana 23-18 17-24 22-11 17-26 7-7 10-7 finale 96-93

Fois 14, Terenzi 5, Bonavenia 2, De Martino (cap) 11, Mangiola 26, Petronio 3, D’Alonzo 18, S.Ciprigno n.e, Acconciamessa 7, Di Francesco 10. Coach A.Ciprigno