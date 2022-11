L'Anguillara espugna il Fronti, prima sconfitta per l'Atletico Santa Marinella • Terzo Binario News

Arriva la prima sconfitta stagionale per l’Atletico Santa Marinella contro un Sabazia ben organizzato che espugna l’Ivano Fronti per 2-0, sfruttando le poche occasioni concesse.

“Abbiamo tanto da recriminare per due gol annullati e tante occasioni fallite compreso un rigore sbagliato sull’uno a zero per gli ospiti.

Rimaniamo in partita fino al 90esimo quando subiamo il due a zero nella classica azione di contropiede. Ci prendiamo la buona prestazione facendo tesoro degli errori commessi”.