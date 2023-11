La sconfitta con Pescia non piega il Cerveteri, il Dg Discepolo: “Non meritavamo di perdere” • Terzo Binario News

Nonostante la prestazione positiva, la squadra del Presidente Lupi soccombe per la seconda volta consecutiva

Seconda sconfitta del Cerveteri, il goal di Toscano rimontato dall’ex Abis a Pescia Romana . Il dg Discepolo ” Non meritavamo di perdere, la squadra ha dato il massimo”

Battuta d’arresto per il Cerveteri di mister Cicino, ( 1 – 2) che perde a Pescia Romana dopo una prestazione positiva. Il vantaggio di Toscano viene recuperato da Abis, ex di turno, che raddoppia a quindici minuti dalla fine. I cervi rimangono a 12 punti in classifica, ma il dg Discepolo ha applaudito la prestazione della squadra. ” La sconfitta è un risultato eccessivo per quello che si è visto in campo – ha detto il dg Discepolo – . Siamo fiduciosi, dobbiamo crederci perchè il campionato è molto lungo. Io sono convinto che ci riprenderemo presto, vogliamo lottare per le posizioni alte, visto che sono tutte lì con la Sorianese che si sta dimostrando grande squadra e ha preso un buon vantaggio ma rimane tutto aperto per la corsa al primo posto, anche se noi dobbiamo guardare a fare risultati e poco alla classifica. La squadra mi è piaciuta, non meritavamo di perdere.