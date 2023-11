Decolla la stagione della Volley Ladispoli, partiti i primi cinque Campionati Federali • Terzo Binario News

Il Campionato Regionale di Serie D Maschile è arrivato alla sua 5° giornata ed il Ladispoli procede con regolarità la sua marcia. Sabato scorso i ragazzi di Pregnolato, in trasferta a Roma, hanno ottenuto il loro quarto successo stagionale contro il SCK KK Eur Volley con un risultato netto 0-3 (18-25; 12-25; 23-25) che per il momento gli ha fruttato la terza posizione in classifica. Buona la prestazione di tutta la squadra che ha sempre avuto in mano le redini dell’incontro. Il prossimo appuntamento sarà al PalaPanzani, Sabato, ore 16.30. Sarà un buon test per i ragazzi di Ladispoli che si troveranno di fronte l’Aurelio, al momento squadra imbattuta che capeggia la classifica a punteggio pieno insieme alla Luiss SSD.

Sabato è stata anche la prima di Campionato per la 1°Divisione Femminile che quest’anno è stata inserita nel Girone Territoriale di Viterbo e gareggerà con le rappresentative di Civitavecchia, Allumiere, Bracciano, Viterbo, Nepi, Tarquinia, Civitacastellana, Cerveteri e Fiumicino. Per la neopromossa Noinet Volley Ladispoli l’esordio al PalaPanzani che la metteva a confronto con l’IT&S Volley Viterbo, squadra che lo scorso anno ha partecipato ai play off, poteva rappresentare una insidia; così non è stato ed il 3-0 (25/18 25/15 25/23) finale a suo favore è stato più che convincente. Le ragazze di Fabio D’Arienzo non si sono lasciate intimorire dalle avversarie e giocando la gara con la necessaria concentrazione e fluidità hanno fatto bottino pieno.

Per il Campionato Regionale di Eccellenza Under 19 Maschile abbiamo già riferito in settimana della bella prestazione dei ragazzi di Ladispoli contro i cugini dell’Etruria Volley nel Derby tutto territoriale, mentre non abbiamo ancora detto dei ragazzi dell’Under 17 Maschile che dopo le vittorie su Athlon Ostia e Roma12 (19/25 21/25 23/25) sono in testa alla classifica a punteggio pieno nel loro girone.

Per l’Under 13 Maschile di Celso, invece, l’esordio di Domenica mattina in trasferta a Roma, non ha portato punti per la classifica. Messi a confronto con i ragazzi della Virtus Roma si sono battuti con caparbietà ed hanno messo in luce buoni fondamentali. Per il momento può bastare la soddisfazione di aver disputato una buona gara, a breve sicuramente arriveranno anche i punti per la classifica.