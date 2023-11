Pari per il Nuovo Borgo San Martino che consolida il secondo posto in classifica • Terzo Binario News

Pari del Borgo San Martino che rimane secondo della classe e avverte la capolista Soratte per domenica. Gabrielli. ” Andiamo a giocarcela per vincere”

Pareggio casalingo per il Borgo San Martino che davanti a un pubblico numeroso ferma in casa la corazzata Campagnano Romano. Gli uomini di Mister Gabrieli sfoderano una bella prestazione, pareggiando una gara molto combattuta. Per il giallo neri in rete Giustini e Ricci. E terminata 2 a

2, ed è stata una gara equilibrata che ha visto salire in cattedra.

Per domenica è in programma la trasferta sul campo della prima classe, il Soratte, che viaggia a 21 punti, sette in più del Borgo San Martino ” Ci considerano una mina vagante, siamo una di quelle squadre che non ha pressioni, non deve vincere il campionato. Pertanto andremo su un campo difficile, lo sappiamo. Ma ci andremo con la voglia di fare la partita, di giocarcela per portare via punti pesanti” .