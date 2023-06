La ricerca della civitavecchiese Sara Fresi sul porto di Centumcellae alle Giornate Europee dell'Archeologia • Terzo Binario News

La ricerca della civitavecchiese Sara Fresi sul porto di Centumcellae alle Giornate Europee dell’Archeologia

La tutela del patrimonio archeologico, la sua conservazione e diffusione rappresentano una grande sfida per l’Europa. Infatti, in un momento di crisi sanitaria, culturale ed economica, l’approccio archeologico costituisce una fonte di apertura, tolleranza e comprensione reciproca: un bene comune da condividere.

Ripercorrere le orme del nostro passato durante le Journées Européennes de l’Archéologie (JEA) / Giornate Europee dell’Archeologia (GEA) significa uscire dai nostri confini per godere dei luoghi della cultura e del patrimonio, ed entrare in contatto con ricercatori e sostenitori del patrimonio archeologico.

Si tratta di un evento europeo dedicato all’archeologia, coordinato da Institut National des Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) sotto l’egida del Ministero della Cultura francese, che contribuisce allo sviluppo della nozione di patrimonio archeologico, promuovendo al contempo la diversità culturale e storica di ciascuno.

Da 13 anni i coordinatori di JEA invitano il pubblico a tuffarsi nel passato, per esplorare le tracce materiali delle società sin dalla preistoria. Per tre giorni, più di 1700 eventi sono offerti a tutti ovunque in Francia e in Europa: aperture eccezionali di scavi, attività educative, incontri con ricercatori, scoperte di laboratori, mostre, proiezioni, eventi digitali e tanto altro ancora.

Dal 16 al 18 giugno torna l’edizione 2023 a cui hanno aderito oltre 650 organizzatori in Francia e più di 1.700 in 46 Paesi d’Europa, che si stanno mobilitando per celebrare l’archeologia in tutte le sue forme.

Anche il quotidiano web Le Muse News ha aderito proponendo l’evento digitale “La Colonna Traiana e il Porto di Centumcellae”. Si tratta di un documento che argomenta i seguenti aspetti storici: la Colonna Traiana attualmente visibile nel foro Traiano a Roma, le campagne daciche promosse dall’imperatore Traiano e la costruzione del porto di Centumcellae. L’iniziativa, a firma di Sara Fresi, è stata diffusa sul sito web istituzionale francese JEA 2023 e nella sezione Giornate Europee dell’Archeologia del sito web istituzionale del Ministero della Cultura italiano. Si ringrazia INRAP, il Ministero della Cultura di Francia, il Ministero della Cultura italiano e la Direzione Regionale Musei del Lazio.

Vedi il sito web francese JEA 2023: https://journees-archeologie.eu/c-2023/lg-it/Italia/fiche-initiative/15340/La-Colonna-Traiana-e-il-porto-di-Centumcellae

Collegamento alla pagina dedicata nel sito web del Ministero della Cultura: https://www.beniculturali.it/evento/la-colonna-traiana-e-il-porto-di-centumcellae