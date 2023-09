"Sulla sicurezza Governo Meloni dalle parole ai fatti", soddisfatta Fratelli d’Italia di Roma • Terzo Binario News

Così in una nota Rachele Mussolini e Federico Rocca, consiglieri capitolini di Fratelli d’Italia

“Da Caivano a Tor Bella Monaca, dalle parole ai fatti, il Governo da segnali positivi sulla sicurezza. Roma negli anni ha ceduto alla criminalità ampie porzioni di territorio ed in questo la responsabilità delle amministrazioni di sinistra sono marcate. Siamo giunti ad un punto di svolta grazie all’impegno del Governo e della Premier Giorgia Meloni che si è già esposta in prima persona a Caivano. Il blitz di Roma, a Tor Bella Monaca, rappresenta un segnale forte per tutta la città. La sinistra ha lasciato le periferie in balia di se stesse, permettendo il proliferare di forme di delinquenza più o meno organizzate. Lo Stato interviene con forza per dare un segnale di ripresa della legalità. Ora speriamo che Gualtieri, e la sua amministrazione, si svegli e segua con più attenzione e con adeguati provvedimenti questa nuova stagione”.

