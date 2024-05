"La questione agricola": a Ladispoli ne parla il Partito Democratico • Terzo Binario News

Appuntamento per lunedì 6 maggio alle ore 18:30

Le difficoltà nell’agricoltura, l’acqua potabile e la viabilità sono temi di fondamentale importanza per Ladispoli e per tutto il quadrante tirrenico.

Di questo e molto altro se ne parlerà lunedì 6 maggio, con il Partito Democratico, in un incontro pubblico organizzato presso l’Agriturismo “Il Casolare”.

Ospiti, Giuseppe Loddo, Membro della Segreteria del Pd Ladispoli, il Consigliere comunale Crescenzo Paliotta e l’Europarlamentare PD Daniela Rondinelli.

Modera, Giacomo Maria De Vito. Durante l’incontro verranno consegnati anche i moduli per richiedere ad Acea Ato 2 la riduzione della tariffa per l’erogazione di acqua non potabile