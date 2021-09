La Polizia Locale di Cerveteri si sposta: offerto uno stabile dalla Cantina Sociale - Terzo Binario News

“Grazie ad una collaborazione proficua con La Cantina Sociale di Cerveteri, abbiamo preso possesso di uno stabile all’interno della loro proprietà.

E per questo risultato ringrazio tutto il Direttivo e il Presidente della Cantina Mauro De Carolis .

Nei prossimi mesi inizieranno i lavori di ristrutturazione per riqualificare l’immobile, e per rendere lo stabile idoneo a diventare la sede della Polizia Locale.

Abbiamo deciso di collocare in questa nuova posizione strategica la sede della Polizia, così che possa trovarsi in una zona centrale tra il Capoluogo e la frazione di Cerenova.

Questo trasferimento porterà due importanti svolte: la prima che avremo una nuova sede della Polizia Locale senza barriere architettoniche, problema che con l’attuale sede non potevamo risolvere, e la seconda ma non meno interessante è l’abbattimento del costo dell’affitto così le casse comunali saranno sollevate da una costosa spesa in meno.

Ringrazio per quest’altro obiettivo raggiunto anche il Dirigente Marco Di Stefano, l’Assessore alla Tutela e al Rilancio dell’Agricoltura Riccardo Ferri e il consigliere Angelo Galli”.

Allessio Pascucci