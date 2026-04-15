La Polizia chiude un bar di Montalto: rissa e lanci di sedie • Terzo Binario News

Nella giornata di ieri, personale della Polizia di Stato della Questura di Viterbo ha eseguito, con la collaborazione di militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, un provvedimento di chiusura ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per un periodo di quindici giorni, nei confronti di un bar sito a Montalto di Castro.

La misura è stata adottata a seguito di una rissa avvenuta alcuni giorni prima all’interno del locale, nel corso della quale alcuni avventori avevano lanciato pietre e sedie all’indirizzo degli altri contendenti, cagionandone ferite lacero-contuse.

In tale contesto, erano intervenute, per sedare la rissa, una pattuglia dei Carabinieri ed una della Guardia di Finanza, impegnate in servizio di controllo del territorio.

Nella circostanza, uno dei corrissanti dapprima colpiva con una sedia un operatore della Guardia di Finanza, nel tentativo di darsi alla fuga; successivamente, continuava con un comportamento ostile, condotte per le quali veniva tratto in arresto per i reati di resistenza e lesioni.

All’esito degli accertamenti, altre quattro persone venivano deferite per la rissa.

L’istruttoria, svolta da personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Viterbo a seguito di proposta della locale Stazione Carabinieri, consentiva di acclarare come presso il pubblico esercizio in questione fossero stati trovati, in precedenti occasioni, soggetti in possesso di sostanze stupefacenti e controllati, in più casi, altri colpiti dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno in quel Comune ovvero gravati da numerosi pregiudizi di polizia.

Conseguentemente, considerato, inoltre, che il bar è situato in una zona ad alta densità di circolazione sia veicolare che pedonale, il Questore di Viterbo, riconoscendo che detta attività corrisponde ad una situazione tale da rappresentare un pericolo sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha decretato, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di P.S., la sospensione per giorni 15.

Il provvedimento emanato persegue l’obiettivo di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza, effettivamente compromessa dal ripetuto susseguirsi dei suddetti episodi presso lo stesso locale.

Il provvedimento questorile emesso in questa circostanza è frutto della collaborazione di tutte le forze dell’ordine impegnate nei servizi di prevenzione e del piano provinciale di controllo del territorio predisposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.