Ruba un’auto e investe un uomo durante la fuga: 17enne fermato da un funzionario di Roma Capitale al Prenestino • Terzo Binario News

Ruba un’auto e investe un uomo durante la fuga: fermato da un funzionario della Polizia Locale fuori servizio

È stato un funzionario del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, poco dopo aver terminato il proprio turno di servizio, a individuare e bloccare un ragazzo di 17 anni, responsabile del furto di un’autovettura avvenuto nella mattinata del 10 aprile nei pressi della sede del V Municipio.

Secondo quanto ricostruito dai caschi bianchi, intorno alle 11.30, il giovane, con indosso un casco integrale, avrebbe forzato lo sportello di una Toyota Yaris utilizzando alcuni arnesi da scasso, per poi allontanarsi rapidamente a bordo del veicolo. Durante la fuga il ragazzo ha urtato un veicolo in sosta, investendo poi un uomo, amico del proprietario dell’auto, che aveva tentato di fermarlo insieme a quest’ultimo.

Subito dopo l’accaduto, la vittima ha sporto denuncia presso il comando del V Gruppo Prenestino, fornendo i dati del veicolo e una descrizione dei fatti.

Poche ore più tardi, il funzionario, di rientro a casa, dopo aver terminato il turno di servizio, ha intercettato l’auto, riconoscendo gli elementi di cui era già a conoscenza, in un’area non distante dalla sede del Gruppo. Con il supporto delle pattuglie, prontamente allertate, è riuscito a bloccare il giovane e a recuperare il veicolo.

Il 17enne, che si trovava a bordo insieme a una ragazza, è stato accompagnato presso gli uffici e denunciato alla presenza della madre.