"La piazzetta del contadino", trampolieri e giochi per bambini: cresce l'attesa a Cerveteri per la festa del Patrono • Terzo Binario News

Fervono i preparativi per i festeggiamenti legati a San Michele Arcangelo

Sale a Cerveteri l’attesa per i festeggiamenti di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della città.

In attesa di conoscere il programma dettagliato minuto per minuto, i social network dei Rioni iniziano a popolarsi di grafiche ed iniziative collegate alle celebrazioni del Santo, che dopo la parte religiosa di mercoledì 8 maggio, si svolgeranno venerdì 10, sabato 11 e domenica maggio nel Centro Storico di Cerveteri.

Tra i tanti appuntamenti, “La Piazzetta del Contadino”, in Piazza Vicinatello, una ricca esposizione di prodotti locali, un’occasione per vendere e farsi conoscere. Le uniche indicazioni richieste, portare un tavolo e una tovaglia a quadri bianca e rossa. Per contatti, 3356593805 – 3392425277 – 3287436017

Spazio anche ad una meravigliosa mostra di pizzi, merletti, ricami, filati e corredi delle nostre mamme e nonne, che sarà allestita in Via Etruria. Per info 3356593805 e 3392425277

Ovviamente, protagonisti saranno anche i più piccoli, con una piazza (Piazza Santa Maria), interamente dedicata a loro, con animazione, giochi, trampolieri e mercatini.