La Parrocchia della SS Trinità di Cerveteri dedica una rappresentazione a San Francesco d’Assisi • Terzo Binario News

Appuntamento domenica 6 ottobre alle ore 19 realizzato grazie alla disponibilità del vescovo Gianrico Ruzza e del parroco don Mario Vecchierelli

La Parrocchia della SS. Trinità di Cerveteri domenica 6 ottobre alle ore 19:00 dedicherà una rappresentazione religiosa al Santo Patrono d’Italia, San Francesco d’Assisi, in occasione delle celebrazioni a lui dedicate, con una rappresentazione teatrale multimediale per la regia e adattamento di Agostino De Angelis, dal titolo “San Francesco, strada d’Amore e di Pace”.

Proprio in questi giorni che stiamo assistendo in alcuni paesi del mondo alla guerra, è difficile parlare di pace e amore, spesso tendiamo ad aspettare che la guerra finisca (o, meglio, che venga vinta) per poi parlare di come creare le condizioni per garantire la pace, una pace stabile!

Ma è proprio con il messaggio di Francesco e della Regula Francescana che la Chiesa della SS. Trinità ha scelto di accogliere la rappresentazione del regista, coinvolgendo attivamente alcune persone della comunità parrocchiale.

A portare il messaggio francescano di amore e di pace attraverso letture di testi, videoproiezioni, musica e canto, saranno i lettori Gianfranco Brannetti, che curerà anche la direzione del coro, Maria Rita Di Paola, Salvatore Uroni, Maria Grazia Fais, Riccardo Bartolucci, Carla Ciani, Giuliana Mancini, Bruno Frosi, Eleonora Pini, Riccardo Frontoni con l’accompagnamento musicale all’organo di Cristian Proietti, le coriste Stefania Nicastro, Isabella Palmieri, Angela Pellini, Annamaria Sutera, Tiziana Proietti, Consuelo Rau, Grazia Presta, Rita D’Amico e la partecipazione dei giovani Luisa De Antoniis nel ruolo di Santa Chiara, Marta Soracco, Denny Iacarelli e Filippo Soracco.

L’appuntamento sarà realizzato grazie alla disponibilità di S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo della Diocesi di Porto Santa Rufina e del parroco Don Mario Vecchierelli della Chiesa della SS. Trinità con la collaborazione di Dimitri Terenzi, per celebrare a Cerveteri, come in tutte le comunità religiose in Italia, la figura di San Francesco insieme a Santa Chiara, quali testimonianze fondamentali per la Chiesa per un momento di riflessione e meditazione nel vivere nell’Amore e nella Pace.