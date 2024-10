Corso gratis di disostruzione del Nucleo Subacqueo Cerveteri-Ladispoli • Terzo Binario News

Domenica 6 dalle 17 presso lo stand all’inaugurazione della Via Degli Angeli Ceretani

Il Nucleo Subacqueo Cerveteri-Ladispoli, come un centro di formazione sanitaria per l’evento dell’inaugurazione della Via Degli Angeli Ceretani “presso il nostro stand abbiamo organizzato un corso di disostruzione delle vie aeree gratuito e certificato da fare a chiunque venga presso il nostro stand alle 17.

Il corso è gratuito e certificato.

Siamo l’unico centro di formazione di Cerveteri accreditato Ares 118 Regione Lazio!

Impara a Salvare una vita.

CI TROVATE DOMENICA 6 OTTOBRE PRESSO LO STAND DEL NUCLEO SUBACQUEO CERVETERI-LADISPOLI.

Alle ore 17 corso teorico pratico di disostruzione delle vie aeree con rilascio attestato sul posto !!!

Vi aspettiamo in tanti” !!!!!!” “.

