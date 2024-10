Etruria Eco Festival a Santa Marinella con I Manifesto e la Dixieland • Terzo Binario News

A Fiumicino esibizione di Peppe Di Franco

Gli appuntamenti proseguiranno per tutto il week-end; domani sera, dalle 20.30 in piazza Trieste con l’Etruria Eco Festival.

Si comincia con la band de I Manifesto per poi proseguire con il jazz “itinerante” del quintetto Diexieland.

Per i festeggiamenti del 75esimo della nascita del comune di Santa Marinella, domenica alle 18, sempre in piazza Trieste, con l’esibizione della Banda Musicale “Uniti per la Musica”.

L’Etruria Eco Festival fa tappa anche a Fiumicino con il Pummarola Sound di Peppe Di Franco, che sarà di scena in via Redipuglia dalle 19.30.

Gli eventi sono gratuiti.