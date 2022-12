La Notte delle Meraviglie del Rotary Club di Civitavecchia porta Maurizio Battista • Terzo Binario News

Tutto pronto per la Notte delle Meraviglie.

Evento di volontariato che sarà realizzato dal Rotary Civitavecchia il prossimo 8 dicembre al San Giorgio.

Il ricavato verrà utilizzato per la creazione di buoni spesa donati ai servizi sociali di Civitavecchia

La direzione artistica è affidata a Maria Letizia Beneduce.

Sarà presente il comico Maurizio Battista.

La Notte delle Meraviglie è un progetto ideato dal Rotary Club di Civitavecchia per onorare l’impegno del servire nel tessuto sociale cittadino.

La serata vuole essere una fusione dell’arte nelle sue diverse forme che si valorizzano l’una con il supporto dell’altra. L’arte si esprimerà con la musica attraverso musicisti d’eccellenza, che interverranno qualche minuto durante una cena che renderà onore all’arte della buona cucina; sarà valorizzata anche l’arte dello spettacolo con qualche intervento di lirica e di satira.

Questo progetto nasce da una idea di Saverio Carrazza che con il supporto dell’imprenditrice Eleonora Palomba, di Angelo Midei presidente del club e di Maria Letizia Beneduce, persona di grande ispirazione artistica e di Maurizio Battista showman molto apprezzato dal pubblico, trova ispirazione nel sentimento della solidarietà che si concretizza in una raccolta fondi utili a riscaldare il Natale che è ormai alle porte.

Essendo il Natale una festa molto sentita dai bambini, è entusiasmante l’intervento, molto generoso dei supermercati Conad, infatti i fondi raccolti prima di essere consegnati al Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, all’assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli e ai servizi sociali, deputati alla consegna, saranno trasformati in buoni prepagati, generosamente rafforzati dalla Conad, utili all’acquisto di qualsiasi bene, dai generi alimentari ai giocattoli.

Alla Notte delle Meraviglie saranno presenti circa venti artisti di grande levatura che, interpretando lo spirito della serata, emozioneranno gli ospiti senza alcun onorario; tra questi Maurizio Battista, il Trio Le Capinere, il Quartetto Variegato, Espresso Brass Quintet, il Coro Incantus ed il Maestro Riccardo Schioppa.

La serata prenderà vita all’Hotel San Giorgio che generosamente offrirà le sue sale per l’occasione e per deliziare gli ospiti con la cucina tradizionale natalizia accompagnata dal vino offerto dalla Cantina Lungarotti servito dai sommelier della Fisar.

L’evento è andato rapidamente in sold out e la raccolta fondi ha superato ogni più rosea aspettativa, ed il Rotary Club di Civitavecchia, ringraziando tutti per la solidarietà espressa, auspica un grande e ripetitivo successo del progetto.