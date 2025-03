"La migliore pizza di Pasqua di Civitavecchia": parte il primo concorso • Terzo Binario News

Promosso da Pro Loco e Confraternita della cucina civitavecchiese. Iscrizioni entro il 31 marzo, consegna dei dolci 9 e 10 aprile

La Pizza di Pasqua rappresenta uno dei dolci tradizionali di Civitavecchia. La sua

preparazione durante il breve periodo che precede le festività pasquali è molto radicata

nella nostra città.

Così come per i Biscottini di Natale, la testimonianza più importante

viene dai quadernetti delle ricette tramandate da una generazione all’altra e gelosamente

custodite, con diverse varianti legate soprattutto all’uso degli ingredienti alcolici.

Nell’ambito del progetto di valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali di

Civitavecchia intrapreso per promuovere le specificità territoriali connesse al patrimonio

agroalimentare della città, la Pro Loco di Civitavecchia e la Confraternita dell’antica zuppa

di pesce e della Cucina tradizionale civitavecchiese, promuovono la prima edizione del

concorso “La migliore pizza di Pasqua di Civitavecchia”.

“Dopo il successo dell’iniziativa organizzata a marzo dello scorso anno, e proseguendo

nell’intento di valorizzare la tipicità e la produzione famigliare, abbiamo voluto

ampliarne la partecipazione popolare attraverso un concorso organizzato insieme alla

Confraternita della Cucina Tradizionale Civitavecchiese” – afferma la Presidente della

Pro Loco Maria Cristina Ciaffi.

Per aderire all’iniziativa è necessario inviare una mail di iscrizione all’indirizzo

tradizioni@prolococivitavecchia.com entro le ore 24 del 31 marzo indicando

nell’oggetto: Partecipazione al concorso “La migliore pizza di Pasqua di Civitavecchia”.

Seguirà il proprio nome e cognome e un contatto telefonico.

La consegna del prodotto accompagnato dall’elenco degli ingredienti utilizzati, avverrà nei

giorni 9 e 10 aprile dalle ore 17 alle 19 presso il ristorante Tsade in via

Enrico Toti, 13/15.

La premiazione delle tre Pizze che avranno ottenuto i migliori punteggi da parte della

Commissione di valutazione avverrà nel pomeriggio di domenica 13 aprile presso lo

stesso ristorante Tsade.

Info al n. 3513440202 e 3476419015