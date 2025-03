"Donna Arte 2025", la manifestazione all'Antica Rocca di Civitavecchia un successo anche d'inclusione • Terzo Binario News

La manifestazione dedicata dall’Associazione “Amici del Fondo Ranalli OVD” all’8 marzo e

all’emancipazione femminile nel campo artistico letterario espressivo, ha sperimentato

quest’anno una nuova formula: aprire all’universo maschile.

La scommessa è pienamente riuscita, il livello delle opere esposte e la capacità degli artisti

presenti di rapportarsi con le altre espositrici è stato molto accattivante e gratificante.

Finalmente un momento d’inclusione riuscito e oggi possiamo esclamare:” Insieme si può!”.

La presenza di opere espresse da personalità e sensibilità diverse ha reso la manifestazione

unica nel suo genere, in particolare la sezione delle arti visive si è arricchita di opere che

spaziano dalla scultura alla fotografia, dal linguaggio naturalistico a quello contemporaneo per

mezzo di variegate tecniche artistiche, dalla classica pittura ad olio all’acrilico, dall’acquaforte

alla fotografia, dall’acquerello all’inchiostro a china.

Altrettanto differenziata la tipologia delle creazioni artigianali che sono state realizzate con

materiali riciclati, legno, stoffa e metallo.



Riassumendo, l’undicesima edizione del nostro appuntamento dedicato alla creatività ha

proposto un panorama artistico dalle riproduzioni tecnologiche all’informale, dal surrealismo

alle creazioni metafisiche. Un mondo di arte dentro l’antica Rocca che è risuonata di voci, di

musica e soprattutto di presenze di giovani. Pregiati gli interventi di varia natura: dalla storia

alla poesia, alla letteratura in un susseguirsi scoppiettante di proposte e di spunti promozionali

per ampliamento culturale della città.

Particolarmente gradito l’intervento del Sindaco, Marco Piendibene e della vicesindaco Stefania Tinti a cui va un sentito ringraziamento per il patrocinio e il sostegno offerto all’Associazione “Amici del fondo Ranalli ODV”, congiuntamente all’Autorità di Sistema Portuale, all’Istituto Stendhal, l’associazione Forte Festival che ha contribuito alla riuscita dell’evento con il vivace intrattenimento musicale del trio “ la Mimosa”, i numerosi artigiani delle ristorazione, che hanno contribuito al buffet finale.