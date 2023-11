La Meloni incontra Rocca: "600 milioni di Euro per ferrovie, ciclabili e nuovi bus del Lazio" • Terzo Binario News

In totale stanziati per il Lazio 1,2 miliardi di euro per le infrastrutture

Oltre un miliardo di euro dal governo alla Regione Lazio per interventi sulla competitività delle imprese, l’energia, l’ambiente, la cultura e la riqualificazione urbana. I soldi arrivano con la firma dell’accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il Governo e la Regione Lazio che finanzia le opere attraverso il Fondo 2021-2027. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente della Regione, Francesco Rocca, hanno presentato l’accordo nella Sala Tirreno del palazzo della Regione.

Più di metà dei fondi (779.734.714,90 euro) andrà sui trasporti e la mobilità, 205,6 milioni saranno destinati al cofinanziamento Pr Fesr Lazio 2021-27, 70,2 mln per ambiente e risorse naturali, 60,7 alla competitività delle imprese, 45,2 alla cultura, 29,7 alla riqualificazione urbana, 19 milioni all’energia e quasi 2,6 ad altri interventi. Nel dettaglio, quasi 510 milioni andranno all’aumento della sicurezza infrastrutturale (linee e stazioni) e la regolarità del servizio delle ferrovie ex concesse Roma-Lido (neo Metromare), per impianti di segnalamento e un nuovo deposito, e Roma-Viterbo (impianti di segnalamento e raddoppio della tratta Riano-Castelnuovo-Morlupo). Cento milioni alla bretella Cisterna-Valmontone, altrettanti per interventi sulla rete viaria nazionale (55,2 milioni) e regionale (44,3), 15 milioni per la ciclabile Ostia-Colosseo, quasi 54 per l’acquisto di bus per Atac e Cotral.

E ancora 68,2 milioni per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, sul fronte della cultura 25 milioni per la riqualificazione di Palazzo Silvestri Vivaldi a Roma (di fronte al Colosseo), 17 per quella dell’Antico Ospedale Grande Infermi a Viterbo e 14 per la valorizzazione di beni culturali, ma anche per il sostegno allo sviluppo locale nei settori agricolo e ricettività turistica, nell’ambito della Strategia nazionale aree interne (Snai). Diciannove milioni saranno destinati alla riqualificazione e messa in sicurezza della sede della Giunta e 10 per il Mof di Fondi. La Capitale potrà beneficiare di 29,6 mln per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Infine, 45,4 milioni permetteranno la realizzazione di 39 interventi (opere di urbanizzazione, viabilità, impianti di depurazione, videosorveglianza) per aumentare la capacità competitiva delle aree industriali del Lazio. Nell’ambito di questo accordo la Regione attiverà un apposito sistema di gestione e controllo. Invece, per quello informativo di gestione e monitoraggio dei po Fse e Fesr del Lazio saranno impiegati 1,185 milioni tra quelli trasferiti dal governo

Fonte, RaiNews24