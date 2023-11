Oggi il "Question Time" al Comune di Cerveteri, cinque interrogazioni all'ordine del giorno • Terzo Binario News

E’ stato convocato per questo pomeriggio, martedì 28 novembre alle ore 15:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone, il Question Time del Comune di Cerveteri. All’ordine del giorno, ci sono cinque interrogazioni. Tra i temi trattati, la zona artigianale e la situazione del manto stradale.

Come di consueto, il Question Time, così come i Consigli comunali sarà trasmesso in modalità streaming. Al link, l’ordine del giorno completo:

https://www.comune.cerveteri.rm.it/comune/organi-di-governo/consiglio-comunale/convocazioni-consiglio-comunale/convocazione-consiglio-comunale-del-28-11-2023-question-time