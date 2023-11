Allerta meteo su Roma, chiusi cimiteri e alcune strade • Terzo Binario News

Considerata la fase di maltempo e le criticità verificatesi nei giorni scorsi è stata emessa un’ordinanza da parte del sindaco Gualtieri valida per la città di Roma (riportiamo il testo presente sul sito del Comune di Roma):

“A seguito della segnalazione del Sistema di Protezione Civile Regionale per le forti raffiche di vento previste nella nottata di lunedì 27 novembre e per la giornata di martedì 28, il Sindaco Roberto Gualtieri ha disposto la chiusura dei cimiteri, il divieto di attività ludiche nei parchi e ordinato la chiusura di cinque strade. Si tratta di via di Castelfusano, via dei Pescatori e via della Villa di Plinio nel X Municipio, via Federico Ozanam nel Municipio XII e via di Santa Cornelia nel XV.”

Ordinanza in vigore fino a cessata emergenza.