La Mari: "Consorzio Industriale strumento di sviluppo, dispiace per l'opportunità persa da Civitavecchia" • Terzo Binario News

“Lo stanziamento di 100 milioni di euro per il Consorzio industriale del Lazio da parte della presidenza del consiglio dei ministri, arrivato con un decreto ad hoc, rappresenta una benefica ondata di fiducia, perché si concentrerà sulla realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione.

Questo non solo tutelando l’occupazione ma creando nuovi posti di lavoro e aprendo comunque prospettive di sviluppo sempre più ampie per i territori e le comunità locali che hanno avuto la lungimiranza di aderire al Consorzio Industriale: ciascuna impresa potrà infatti ottenere un finanziamento a fondo perduto fino a 300mila euro, a dimostrazione della forte volontà di premiare la progettualità del tessuto socio-economico regionale.

Inoltre il Consorzio offre una serie di servizi integrati alle imprese insediate nei territori consorziati: sportelli unificati, formazione, supporto all’innovazione e alla transizione ecologica, progetti di internazionalizzazione.

Dispiace che vi sia stato chi ha perduto questo treno, come il Comune di Civitavecchia, nonostante avessi personalmente organizzato una visita del Commissario Raffaele Trequattrini proprio per spiegare nel dettaglio i benefici che questa operazione avrebbe comportato: bastava la formale adesione, senza il conferimento di alcuna area, per attivare i benefici su un territorio che la deindustrializzazione la sta pagando anche in termini di mancanza di certezze per centinaia di lavoratori”, conclude Mari.