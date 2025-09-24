Attive a Ladispoli le nuove isole ecologiche informatizzate • Terzo Binario News

«Con l’attivazione delle nuove isole informatizzate – dichiara Marco Pierini, Assessore all’Ambiente del Comune di Ladispoli – compiamo un ulteriore passo avanti nella gestione della raccolta differenziata, rendendo il servizio più moderno, efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini».
Le isole informatizzate integrano il servizio porta a porta e sono a disposizione di tutte le utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo TARI nel Comune di Ladispoli.
L’accesso avviene tramite Green Card personale e registrata, ritirabile presso lo sportello Tekneko.
Dove sono installate
Zona Miami: Viale Europa
Zona Palo Laziale: Largo Botticelli
Chi può utilizzarle
Le isole sono pensate per i residenti, che possono conferire eventuali surplus di rifiuti, e per i non residenti iscritti al ruolo TARI che necessitano di smaltire i rifiuti prima della partenza.
Cosa si può conferire
Ogni isola è dotata di contenitori dedicati per:
plastica e metalli (bottiglie, flaconi, lattine, ecc.);
carta e cartone (giornali, scatole, imballaggi puliti);
vetro (bottiglie e barattoli vuoti);
secco residuo (rifiuti non riciclabili);
umido organico.
Sono previste alcune limitazioni:
secco residuo: 1 volta a settimana, la domenica (conteggiato per tariffa puntuale);
altri rifiuti riciclabili: massimo 1 conferimento al giorno.
Come funzionano
1. Differenziare correttamente i rifiuti e ridurne il volume.
2. Appoggiare la Green Card sul pannello elettronico.
3. Attendere il riconoscimento.
4. Conferire il rifiuto all’apertura della bocca.
Info Point e Green Card
La Green Card è disponibile all’Info Point:
Sabato: Piazza Onofri (09:00 – 13:00)
Domenica: Piazza Rossellini (09:00 – 13:00)
Oppure presso la sede comunale ogni giovedì (15:00 – 17:00).
Dal 19 settembre al 19 ottobre 2025 sarà inoltre possibile ritirarla anche presso l’Ecosportello.
«Invito i cittadini a utilizzare correttamente questo nuovo strumento – conclude l’assessore Pierini – perché solo con la collaborazione di tutti possiamo rendere Ladispoli più pulita, sostenibile e attenta all’ambiente».