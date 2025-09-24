 Attive a Ladispoli le nuove isole ecologiche informatizzate • Terzo Binario News

Attive a Ladispoli le nuove isole ecologiche informatizzate

Set 24, 2025 | Ambiente, Ladispoli, Politica, Rifiuti

tarquinia lido isola ecologica 1

«Con l’attivazione delle nuove isole informatizzate – dichiara Marco Pierini, Assessore all’Ambiente del Comune di Ladispoli – compiamo un ulteriore passo avanti nella gestione della raccolta differenziata, rendendo il servizio più moderno, efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini».

Le isole informatizzate integrano il servizio porta a porta e sono a disposizione di tutte le utenze domestiche regolarmente iscritte a ruolo TARI nel Comune di Ladispoli. 

L’accesso avviene tramite Green Card personale e registrata, ritirabile presso lo sportello Tekneko.

Dove sono installate

 Zona Miami: Viale Europa

 Zona Palo Laziale: Largo Botticelli

Chi può utilizzarle

Le isole sono pensate per i residenti, che possono conferire eventuali surplus di rifiuti, e per i non residenti iscritti al ruolo TARI che necessitano di smaltire i rifiuti prima della partenza.

Cosa si può conferire

Ogni isola è dotata di contenitori dedicati per:

 plastica e metalli (bottiglie, flaconi, lattine, ecc.);

 carta e cartone (giornali, scatole, imballaggi puliti);

vetro (bottiglie e barattoli vuoti);

 secco residuo (rifiuti non riciclabili);

umido organico.

Sono previste alcune limitazioni:

secco residuo: 1 volta a settimana, la domenica (conteggiato per tariffa puntuale);

 altri rifiuti riciclabili: massimo 1 conferimento al giorno.

Come funzionano

1. Differenziare correttamente i rifiuti e ridurne il volume.

2. Appoggiare la Green Card sul pannello elettronico.

3. Attendere il riconoscimento.

4. Conferire il rifiuto all’apertura della bocca.

Info Point e Green Card

La Green Card è disponibile all’Info Point:

Sabato: Piazza Onofri (09:00 – 13:00)

 Domenica: Piazza Rossellini (09:00 – 13:00)

Oppure presso la sede comunale ogni giovedì (15:00 – 17:00).

Dal 19 settembre al 19 ottobre 2025 sarà inoltre possibile ritirarla anche presso l’Ecosportello.

«Invito i cittadini a utilizzare correttamente questo nuovo strumento – conclude l’assessore Pierini – perché solo con la collaborazione di tutti possiamo rendere Ladispoli più pulita, sostenibile e attenta all’ambiente».