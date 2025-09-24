Commercity festeggia il quarto di secolo • Terzo Binario News

Domani 25 settembre alle ore 17.00, Commercity celebra i suoi 25 anni di attività con un evento speciale presso la sede di via Alexandre Gustave Eiffel 100 a Roma. Un’occasione per ripercorrere la storia di uno dei più importanti poli commerciali d’Italia e guardare con visione al futuro.

Alle 17.30 si aprirà la tavola rotonda dal titolo: “25 Anni di Commercity tra Passato e Futuro – Ricordi e Nuovi Scenari di Sviluppo”, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditori e stakeholder del territorio.

Commercity rappresenta un ecosistema imprenditoriale in continua evoluzione: ospita oggi circa 250 aziende polimerceologiche attive, distribuite in oltre 340 magazzini. Un centro nevralgico per il commercio all’ingrosso, la logistica e servizi di vario genere connessi, con un giro d’affari complessivo che sfiora i 3 miliardi di euro l’anno.

Sostenibilità e innovazione sono al centro della vision e degli obiettivi. Nel corso di questi 25 anni, infatti, Commercity è divenuta sede di soluzioni sostenibili e infrastrutture green, tra cui un parco fotovoltaico urbano che, quando venne realizzato (2011), era uno dei più estesi d’Europa: installato su pensiline che coprono oltre 3000 posti auto con una potenza complessiva di 4.980 kWp e una produzione annua stimata di 5,73 GWh. Ospita, inoltre, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Nel 2024 Commercity ha rafforzato il proprio impegno ambientale con la piantumazione di 200 nuovi alberi, negli oltre 200mila mq di verde del complesso aggiudicandosi per ben 2 volte, in collaborazione con l’XI Municipio, il bando regionale “Progetto Ossigeno”.

L’evento del 25 settembre sarà proprio l’occasione per celebrare i traguardi raggiunti e condividere nuove prospettive di sviluppo, in un contesto che unisce imprenditorialità, sostenibilità e innovazione.

Interverranno l’On. Enrico Tiero (Presidente della XI Commissione C. P. Regione Lazio “Sviluppo Economico e Attività Produttive); l’On. Maurizio Veloccia (Assessore Urbanistica Comune di Roma); il dott. Gianluca Lanzi (Presidente XI Municipio); il prof. Vladimiro Giacchè (Economista Responsabile Centro Studi Banca del Fucino), il dott. Claudio Corti (Esperto IA Fondatore Blu Pantheon).

Il dibattito proseguirà con il dott. Enrico Reale (co Fondatore Commercity e Titolare Reale Group); il dott. Renato Brunetti (Presidente Unidata); il dott. Angelo Ren (Imprenditore Wiby) e Federico Impiombato (Amministratore delegato Alysi).

A moderare la tavola rotonda sarà il dott. Valter Vomiero, Presidente di Commercity e Presidente del gruppo Barbarini & Foglia.

Così il presidente Valter Vomiero: “Celebriamo un anniversario che guarda al futuro sulla base di quello che abbiamo costruito in questi 25 anni con grande attenzione sociale e ambientale, favorendo sinergia, multiculturalità e integrazione tra tutte le realtà presenti generando valore condiviso. Vogliamo continuare a investire in tecnologie e infrastrutture, a sostenere la transizione ecologica, a promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale e a essere punto di riferimento per il territorio creando occupazione, sempre con uno sguardo ambizioso, aperto e responsabile”.