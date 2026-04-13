Altro distributore chiuso nel Viterbese da Finanza e Dogane • Terzo Binario News

Le fiamme gialle di Viterbo, congiuntamente con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli Direzione Territoriale IV – Lazio e Abruzzo, hanno reso esecutiva l’ordinanza di chiusura emessa nei confronti di un altro distributore presente sul territorio provinciale.

Un ulteriore intervento sempre a seguito dell’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta conseguente all’esame delle autorizzazioni amministrative presentate dal soggetto e risultate irregolari per l’assenza dei prescritti requisiti che legittimano l’operatività nell’ambito economico commerciale.

Salgono così a 12 le chiusure degli impianti di distribuzione stradale per autotrazione operanti tra Viterbo e provincia tra la fine del 2025 e aprile 2026.

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, proseguono sempre più efficacemente l’attività di controllo finalizzata al contrasto degli illeciti che danneggiano sia l’integrità del bilancio pubblico che il corretto funzionamento del mercato, a scapito della qualità del prodotto e della sicurezza dei consumatori.