La Futsal Civitavecchia spreca l'occasione: 2-2 con La Pisana - Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia perde l’occasione per consolidare il secondo posto. All’Ivan Lottatori il confronto con La Pisana è finito 2-2 con i nerazzurri in vantaggio per 2-0 a inizio secondo tempo.

Successivamente il recupero dei romani, che li tiene in corsa per i play-off. Per contro i civitavecchiesi in classifica, saliti a 40 punti, vedono il Torrino rifarsi sotto che ieri ha vinto 2-1 ad Aranova e ora a -4.

Alla quinta giornata di ritorno della C1 girone B, gli ospiti – seguiti da un gruppo rumoroso di tifosi – sono arrivati con un solo risultato a disposizione. Per contro, gli uomini di Simone Tangini possono gestirsi e magari, affondando il colpo, certificare gli spareggi post campionato.

E infatti La Pisana va in pressing con il portiere Boriello reattivo su Valentino Cuce. Poi cominciano a uscire i civitavecchiesi. A suonare la carica è capitan Leone che serve l’assist a Todaro in leggero ritardo. Poi ci provano Notarnicola e Moretti dalla distanza e dall’altra parte è ancora Boriello a intervenire su Angilletta. Un calcio d’angolo battuto da Trappolini genera la rete di De Amicis, che segna dal centro scegliendo perfettamente il tempo dell’entrata. Boriello dice ancora di no ad Angilletta e a fine parziale Nistor prende il palo poi è bravo il portiere Barone Lumaca. La ripresa si apre con un paio di contropiede della Futsal pericolosi, da cui scaturisce il raddoppio. A sinistra vola Leone, assist perfetto per Lipparelli e rasoterra nel sacco. Tiberi prende il rosso dalla panchina e Barone Lumaca evita il 3-0 su Leone. I nerazzurri però si disuniscono e Valerio Cuce dimezza lo svantaggio. Dopo pochi istanti fallo da dietro di Todaro che viene espulso e sulla punizione susseguente, Angilletta fa 2-2. Nel finale la beffa ospite si infrange sul palo colpito da un colpo di tacco di Timo.