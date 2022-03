8 Marzo, "Il Ponte" ospita i racconti delle donne - Terzo Binario News

L’associazione Il Ponte celebra la Giornata internazionale delle Donne organizzando per il giorno 8 marzo all’auditorium dell’associazione in via Veneto 30C un incontro dal titolo “Quello che le donne…dicono”.

L’evento inierà con il saluto del presidente de Il Ponte avvocato Piero Messina. Seguiranno l’intervendo della dottoressa Daniela Raffi responsabile del progettoCoccinella e poi i racconti e le testimonianze al femmnile.

Si chiuderà col saluto delle autorità presenti.