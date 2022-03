“Porti aperti, competitivi e regolati: un asset strategico per la ripresa economica italiana”: agorà del Pd Civitavecchia - Terzo Binario News

“Martedì 8 marzo, sulla piattaforma digitale delle Agorà Democratiche l’incontro sul tema si terrà “Porti aperti, competitivi e regolati: un asset strategico per la ripresa economica italiana”.

In questo particolare momento storico di profonde trasformazioni che vede i commerci internazionali in rapida evoluzione, la pandemia mettere in evidenza tutti i limiti dell’interdipendenza globale e nel quale la transizione ecologica è divenuta priorità mondiale, i porti italiani rappresentano, oggi più che mai, un asset strategico di fondamentale importanza per l’economia italiana.

Fino ad oggi la legge 84/1994, con le sue successive modifiche, ha garantito un quadro regolatorio stabile ed ha dettato una disciplina speciale del lavoro portuale, conquiste che purtroppo rischiano di essere messe in discussione su vari fronti, non ultimo, dalle contestazioni della Commissione europea sui temi della tassazione.

L’incremento delle dimensioni delle navi, lo sviluppo tecnologico, le necessità di tutela ambientale richiedono profondi interventi sui nostri porti, collocati all’interno delle città, anche in termini di sicurezza e formazione.

È necessario concentrarci su queste questioni, che oggi investono la portualità del nostro Paese, partendo dall’ascolto dei rappresentanti di tutte le categorie interessate, per provare a costruire una visione di prospettiva, per costruire una proposta politica che aiuti la portualità a crescere, a governare le trasformazioni in atto, difendendo al contempo le norme che negli anni hanno dato dignità, sicurezza e sviluppo all’intero cluster portuale.

In questa fase strategicamente delicata, risulta fondamentale compiere uno sforzo collettivo per contribuire a far crescere ulteriormente il settore portuale, nell’interesse del Paese, dei lavoratori e delle imprese.

L’incontro, voluto ed organizzato dal Capogruppo PD in IX Commissione trasporti, On. Davide Gariglio, vedrà partecipare i rappresentanti di tutte le categorie del cluster portuale nazionale.

L’intera discussione sarà visibile in diretta streaming tra le ore 09:30 – 12:30 al seguente indirizzo Internet: https://bit.ly/gariglioporti

Invitiamo pertanto, tutti coloro i quali desiderano approfondire queste importanti tematiche legate al lavoro e alla portualità a partecipare all’evento”.

p. Segreteria del PD – Circolo di Civitavecchia

Mauro Catenacci