La Futsal Civitavecchia espugna Poggio Fidoni e vola in classifica: 5-3 • Terzo Binario News

Il colpaccio in Sabina fa volare in classifica la Futsal Civitavecchia. I nerazzurri hanno espugnato per 5-3 il PalaChiani, tana della Spes Poggio Fidoni, andando contro i pronostici e portandosi in un lusinghiero sesto posto nella graduatoria con 12 punti.

La zona play-off, occupata da La Pisana e Palombara, è distante appena una lunghezza, il Valcanneto due e la capolista Cures è a tre punti.

Il che fa aumentare i rimpianti per la gara persa malamente proprio con La Pisana, che a quest’ora avrebbe portato i civitavecchiesi ancor più sù.

Nella sesta giornata valevole per il girone B del campionato di serie C1 è arrivato un successo inatteso perché la Spes Poggio Fidoni è quintetto accreditato per il passaggio in serie B. Invece i reatini stanno attraversando un momento così così (terza sconfitta consecutiva, seconda in casa e quella esterna di Palombara è stata addirittura per 9-1) e gli uomini di Umberto Di Maio, in ripresa dopo qualche passo falso, sono stati bravi ad approfittarne sebbene non avessero i pronostici dalla loro parte. E, come prevedibile, non è stata una passeggiata per i nerazzurri, tant’è vero che i padroni di casa sono andati avanti per 3-1. Quasi al termine del primo tempo è arrivato il 3-2 con il sorpasso operato con una perentoria seconda metà di gara. Cinque reti con le firme di cinque marcatori diversi ovvero Alessio De Amicis, Tiziano Moretti, capitan Damiano Leone, Cristian Trappolini e Daniel Pernelli.

Raggiante, e non potrebbe essere altrimenti, il tecnico civitavecchiese, che parla di miglior gara stagionale: «Ha pagato la scelta tattica di osare – dice mister Di Maio – andando a prenderli nella loro metà campo, usando spensieratezza e aggressività. In fondo, con due trasferte consecutive al cospetto di quintetti validi, non avevamo granché da perdere». La tattica è stata funzionale anche in virtù dell’impiego massiccio di under: «Quando i reatini sono andati sotto hanno provato a ribaltarla schierando il portiere di movimento ma, difendendo bene, in contropiede l’abbiamo chiusa. Il successo può essere la spinta a farci crescere». Sabato seconda trasferta consecutiva per la Futsal Civitavecchia, per la settimana giornata. I nerazzurri saranno ospiti, a distanza di pochi giorni, ancora dell’Aranova ovvero l’avversario del primo turno di Coppa Italia. Il quintetto di Fiumicino in classifica è a quota 9, tre punti in meno dei civitavecchiesi.

I risultati delle compagini giovanili nerazzurre: la serie D ha perso 4-1 sul campo della Penta Roma; bene l’under 21 che ha violato l’impianto della District Seven per 3-1 e ancora meglio ha fatto l’under 19: all’Ivan Lottatori perentorio 8-1 ai danni del Colleferro. Infine bravi anche gli under 17 che, sempre a Borgata Aurelia, hanno superato 4-2 la Ulivi Village.