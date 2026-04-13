Si lancia sotto il Freccia a Trastevere e muore, ritardi e cancellazioni • Terzo Binario News

E’ morto l’uomo di mezza età che oggi, intorno alle 18:50, si è lanciato sotto un treno Frecciargento in transito sul binario 2 della stazione di Trastevere.

Nonostante l’intervento dei soccorritori— l’uomo è stato estratto dalle rotaie dai vigili del fuoco e successivamente il personale del 118 ha tentato di rianimarlo – per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia di Roma Capitale e il personale della sicurezza di Grandi Stazioni.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria e ha subito pesanti disagi, con ritardi su tutta la linea tra i 15 e i 60 minuti e cancellazioni di treni diretti verso Orte, Civitavecchia, Fara Sabina e Viterbo.