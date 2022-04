La De Lazzaro lascia Fdi: candidata a Ladispoli a sostegno della Mollica Graziano - Terzo Binario News

“Ho sempre avuto stima e rispetto nei confronti di Giorgia Meloni, una donna ed una figura politica, che ce ne sono poche ma, nonostante questo riconoscimento, nonostante il partito attualmente sia in un trend di crescita, con dispiacere e con grande delusione lascio Fratelli d’Italia.

Alcune scelte sono per me necessarie: voglio prendere le distanze da chi ha amministrato fino ad oggi, disattendendo il suo programma elettorale, da chi ha consegnato Ladispoli a tristi pagine di cronaca, come ad esempio concorsopoli, danni erariali, omissioni di atti d’ufficio e le turbative d’asta.

Da chi ha portato le politiche locali ad un livello troppo basso fino ad imbarcare gran parte del PD pur di continuare a governare attraverso il clientelismo e gli interessi privati.

In virtù di quanto sopra, non sono d’accordo nell’appoggiare un sindaco solo perché uscente, contestato e non stimato dai vertici del partito, sorvolando con estrema leggerezza alle malefatte verso una città strategica come Ladispoli, solo per salvaguardare “giochetti di equilibri” di bandierine per altri comuni e che non rispecchiano alcuna realtà.

Quindi voglio essere coerente, voglio continuare ad avere entusiasmo e passione in un progetto per Ladispoli che possa realizzare il bene di noi cittadini e della nostra città: io sto con Amelia Mollica Graziano il candidato Sindaco della lista civica “Ladispoli Cambia”.

Mi auguro fortemente, che questo addio, si possa trasformare in un futuro non troppo lontano, in un arrivederci quando si saranno realizzati nuovi e più sani equilibri e lasciati senza respiro personalismi e finta solidarietà”.

Miriam De Lazzaro