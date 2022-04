Elezioni Ladispoli, Trani: "Nessun contenuto, ma solo un carosello di volti fotoritoccati" - Terzo Binario News

“Questa campagna elettorale non si è aperta per Ladispoli nel modo migliore.

A guardare come la città assiste, apparentemente rassegnata, alla passerella di volti inscenata – senza alcun contenuto, senza uno straccio di proposta – sembra che la coalizione Grando l’abbia scambiata per un mercato.

Si fa fatica a individuare un solo argomento, tra tanti volti fotoscioppati, o uno straccio di proposta oltre il carosello di foto e parole retoriche, buone per ogni occasione.

Parole che non turbano, non smuovono, non caratterizzano. Il tutto condito da un trasformismo cinico e opportunistico. Pasdaran delle passate amministrazioni a guidare liste che oggi sostengono Grando, approdati senza colpo ferire dall’altra parte.

Con il sindaco Grando, appunto, fino a ieri definito dagli stessi alla stregua di un incapace. La propaganda è delle più ritrite: “l’impegno continua”, dice; un impegno che, però, non si sa bene in cosa consista, visto il vuoto programmatico e di visione che lo attraversa.

Prevalgono i volti. I numeri. La quantità e non la qualità. All’atto di presentazione delle liste mancano ancora più di trenta giorni e allora staremo a vedere cosa rimarrà di questa passerella che scambia la città per una corte. Vedremo se alcuni di questi volti avranno risolto i loro conflitti di interesse tra articoli 90, titolari di associazioni che percepiscono contributi comunali, beneficiari vari di concessioni pubbliche, responsabili di mancanze amministrative pregresse che lo stesso Grando addita a gran voce, omettendo di riconoscere che ora, diversi di quei presunti amministratori superficiali che lo hanno preceduto, ne sostengono la rielezione.

Vedremo cosa rimarrà, oltre le macerie di un reticolo di protagonismo vuoto, che non ha alcun interesse per Ladispoli, ma guarda a ben altro. Allo schieramento di Grando tutto ciò non sembra interessare. Ma possiamo garantirgli che questa prova muscolare, affollata di interessi in contrasto con la città, interessa alla maggior parte della cittadinanza, scambiata per una comparsa da chi amministra o, peggio, per il pubblico da divano di un reality show. Non è di sole strade asfaltate o di nastri tagliati la coscienza degli elettori.