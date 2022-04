Fiumicino, Lega: "L'uscita degli ex consiglieri metabolizzata, il Pd guardi in casa propria" - Terzo Binario News

“L’uscita dei due ormai ex consiglieri comunali della Lega è stata già ampiamente metabolizzata dal partito.

Ne è prova il gran numero di militanti e associazioni locali che si sono avvicinate a noi in questo periodo, sintomo di una forte capacità di attrazione politica del gruppo dirigente locale. A casa nostra la dialettica interna rappresenta un fatto assolutamente naturale e le scelte delle persone, seppur divergenti, sono sempre rispettate. Cosa che non accade invece nel PD, che, in passato, quando non si è trovato d’accordo su alcune decisioni, ha persino trasformato la Commissione attività produttiva del Comune di Fiumicino in un ring, con tanto di interventi di carabinieri e ambulanza. Alla faccia del confronto civile e democratico”.

Così, in una nota, Monica Picca, commissario Lega a Fiumicino e Luca Quintavalle, segretario politico Lega Roma Provincia Nord.