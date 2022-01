Italia Viva Ladispoli: "Il Mattarella bis soluzione di continuità" - Terzo Binario News

“L’ elezione del Presidente della Repubblica Italiana è arrivata, alla fine! Cosi, dopo otto votazioni, lo sciorinare compulsivo di nomi altisonanti, l’ esitazione mascherata da saggezza di alcuni e la presunzione impossibile di altri, il Presidente uscente Sergio Mattarella ha dovuto alla fine arrendersi alla richiesta dei presidenti di Regione, recatisi per chiederglielo appositamente al Colle.

E’ stato in qualche modo il grido di aiuto di quegli Italiani che non siedono sugli scranni comodi e protettivi dei Palazzi che contano, ma di quelli che macinano chilometri e chilometri sui territori e che sentono più da vicino il polso della Nazione.

Di fronte a questo, al buon Sergio Mattarella, responsabile per natura e destino personale, non è rimasto che dichiararsi a disposizione ed è stato così che ci ha salvato per la seconda volta.

La prima quando fece in modo che l’Italia avesse un governo con Draghi. La seconda ora, mettendoci in qualche modo al riparo dalle macerie del “sistema politico”, consentendoci di avere, come da Costituzione, un Presidente.

E’, tutto sommato, una soluzione di continuità, insieme a quella di Draghi che pure rimane al suo posto. Ed è la migliore premessa perché si intraprenda il percorso del cambiamento e rinnovamento di cui c’è bisogno impellente, insieme al recupero dei sempre più latitanti valori politici

Italia Viva Ladispoli, mentre gioisce per l’ elezione, fa suo l’augurio rivolto da Matteo Renzi ed augura: Buon Lavoro, signor Presidente!”

Marisa Alessandrini e Sabino Russoniello

Coordinatori Italia Viva Ladispoli