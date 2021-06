La Caggianelli espone a via Margutta - Terzo Binario News

“A nome dell’amministrazione comunale rivolgo i miei più sentiti complimenti alla pittrice Felicia Caggianelli, invitata ad esporre una sua opera in una galleria di via Margutta a Roma, la strada degli artisti più famosa al mondo. Ladispoli è orgogliosa che una sua cittadina contribuisca ad elevare l’immagine culturale del territorio a così alti livelli”.

Le parole sono del sindaco Alessandro Grando dopo aver appreso la notizia ufficiale che la pittrice di Ladispoli, nota anche per aver avviato, in collaborazione con l’amministrazione, il progetto di rivendicazione dello sbarco e forse della morte di Caravaggio sulla spiaggia di Palo, esporrà una copia museale della “Canestra di frutta”, uno dei dipinti più celebri di Michelangelo Merisi.

“Ladispoli sbarcherà in via Margutta – prosegue il sindaco Grando – a conferma di quanto la nostra città sia una fucina di artisti che stanno raggiungendo livelli elevati. Siamo certi che l’artista Felicia Caggianelli porterà anche nel prestigioso evento al centro della capitale le ragioni del progetto che conferma quanto sia saldo il rapporto tra Caravaggio ed il territorio di Ladispoli. Questa notizia si aggiunge alle varie iniziative che il Comune sta varando per la rivendicazione dell’ultimo approdo del grande pittore lombardo”.

La mostra in cui sarà esposta la “Canestra di frutta” sarà inaugurata il 29 giugno e resterà aperta al pubblico in via Margutta 38 per due settimane.