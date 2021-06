Pista di skate nel degrado a Marina di San Nicola - Terzo Binario News

Dai social arriva la segnalazione circa lo stato di degrado della pista di skateboard di Marina di San Nicola.

Viene scritto: ” La pista è frequentata da molti bambini e adolescenti ma il degrado è veramente insostenibile per non parlare dell’ingente spazzatura che viene volutamente scaricata .

I ragazzi più grandi a volte provano a sistemarla ma ovviamente non possono fare miracoli. Si tratta solo un piccolo appello per sensibilizzare non solo tutti i cittadini ma anche a chi di competenza potrà porre rimedio a questa situazione. Grazie”.