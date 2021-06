A Ladispoli nasce la Millepiedi 1978 - Terzo Binario News

Il 24 Ottobre prossimo, dopo il rinvio a Marzo a causa restrizioni per Covid19, torna la più antica Corsa Podistica del nostro comprensorio: CORRENDO NEI GIARDINI.

Giunta al ineguagliabile traguardo della 38a Edizione (un record di longevità per tutti gli eventi sportivi nella Provincia romana), questo evento riavrà a fianco come Organizzatore il team di sportivi che fin dal 1977 lo hanno concepito: i MILLEPIEDI 1978 Associazione Sportiva Dilettantistica.

Dopo due anni questo brand prestigioso delle corse su strada riabbraccia il “Millepiedi 1978” che , a sua volta, per volontà del suo Presidente Fondatore Franco Iannilli, acquisisce una nuova denominazione legata alla data di nascita dell’Associazione ovvero il 10 Ottobre 1978.

Nel 2019 Franco Iannilli, Presidente, ideatore della Associazione, insieme a un gruppo di soci pionieri, sono usciti dal “Gruppo Millepiedi Asd” , in aspra polemica e aperta divergenza con il nuovo gruppo dirigente che , a loro giudizio , non ha rispettato i dettami dell originario Statuto Societario e stravolto le finalità stabilite dai fondatori.

La nascita del “MILLEPIEDI1978” rimarca perciò la volontà di riformare un sodalizio con lo stesso spirito e scopi societari che dal 1978 ha dato un impronta esclusiva al Millepiedi e distinguersi dall’attuale “Gruppo Millepiedi Asd”. Il motto è sempre: tutti per uno, uno per tutti. Il “Millepiedi1978” tornerà agli antichi colori sociali e logo originale, a correre nei parchi e per le strade delle città, a collaborare con i più grandi organizzatori di gare su strada, a sostenere iniziative solidali a favore di chi è meno fortunato ed a difesa del patrimonio naturalistico e culturale del nostro comprensorio.