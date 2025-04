Marcucci: "No al project financing per la scuola di Ladispoli, ecco perché" • Terzo Binario News

“Ieri sera in Consiglio Comunale è stato approvato il project financing per la nuova scuola al Cerreto. Una scuola in sostituzione di quella di via Praga serve ed è giusto realizzarla, ma non a qualsiasi costo. E non con queste modalità.

❌ 9,4 milioni di euro di investimento complessivo

❌ Cessione di un terreno comunale al privato in via Sironi, che potrà costruirci sopra nuova cubatura

❌ Un costo di oltre 4.400 €/mq (che con gli interessi arriva a 6.800 €/mq), quando il mercato parla di 2.200 €/mq

❌ Ancora una volta un accordo pubblico-privato dove il privato fa affari d’oro

Siamo stanchi di questa politica al ribasso per la città, diventata ormai il tratto distintivo di chi nel 2017 prometteva di “limitare gli abusi” degli accordi pubblico-privato, e oggi invece governa con project financing e piani integrati. Ieri sera in aula, il Sindaco ha anche aggiunto che a breve altri progetti di questo tipo sono in arrivo. Come se fosse una buona notizia.

Nel mio intervento in aula ho messo a nudo tutte le contraddizioni del Sindaco e la deriva cementificatoria che sta travolgendo la città: migliaia di metri cubi edificati, mentre il consumo di suolo continua ad aumentare senza freni”.

Gianfranco Marcucci